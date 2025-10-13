우방국 외교로 핵 보유 정상국가 시도한 김정은… 딸 주애는 의도적 배제 추측

베트남·라오스 등 11개국 北 찾아

북중러 협력 주목 위해 주애 불참

이미지 확대 지난 10일 김일성광장에서 노동당 창건 80주년 경축 열병식이 성대히 거행됐다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 2025.10.11

평양 조선중앙통신 연합뉴스

2025-10-13 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 지난 10일 평양에서 열린 노동당 창건 80주년 기념행사를 계기로 외교 지평을 넓히는 모습을 보여 줬다. 핵 보유에 비교적 우호적인 우방국을 중심으로 정상국가화를 시도함으로써 핵 보유 정상국가로 가기 위한 수순에 돌입했다는 분석이 나온다.12일 통일부 등에 따르면 이번 행사에 대표단을 파견한 나라는 11개국이다. 중국과 러시아의 국가 서열 2위인 리창 국무원 총리, 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장이 각각 참석한 가운데 베트남의 또 럼 공산당 서기장, 통룬 시술리트 라오스 국가주석도 참석했다. 베트남과 라오스의 최고지도자가 북한을 찾은 것은 각각 18년, 14년 만이다.북한은 핵 개발에 대한 국제사회의 거센 비판과 강력한 대북 제재로 인해 외교적 고립이 심화됐다. 그러나 이번 행사를 통해 중러는 물론 북한이 공을 들이는 일부 아시아 국가와도 연대하는 모습을 보여 주면서 향후 교류 협력의 토대를 마련했다. 김 위원장은 베트남, 라오스와 각각 정상회담을 개최했고 최선희 외무상은 12년 만에 북한을 찾은 인도네시아 외교부 장관과 회담했다.남북이 유일하게 함께 참여하는 역내 다자안보협의체가 아세안지역안보포럼(ARF)인데 베트남, 라오스, 인도네시아가 모두 ARF 회원국이다. 북한이 우방국을 중심으로 공세적인 외교에 나설 경우 한국의 외교 셈법도 복잡해질 것이란 전망이 나온다. 다만 북한과의 교류는 대북 제재 저촉 가능성이 커 교류 상대국에도 부담이 될 수 있다.행사 등장 여부에 관심이 쏠렸던 김 위원장의 딸 주애는 전면에 등장하지 않았다. 지난달 중국 방문 때처럼 김 위원장 옆에 동행해 세습 구도를 공고화할 수 있다는 전망도 나왔지만 북한이 정상국가 이미지를 구축해야 하는 자리였던 만큼 나오지 않은 것으로 해석된다.박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “80주년을 기념하고 북중러 협력 공조를 내세워야 하는데 주애를 데리고 나온다면 전 세계의 관심과 초점이 주애한테 모일 수 있어 내세우기에 부담됐을 것”이라고 말했다.류재민 기자