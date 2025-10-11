대한매일상회 바로가기
北, 신형 ICBM ‘화성-20형’ 공개…“최강 핵무기체계”

문경근 기자
문경근 기자
수정 2025-10-11 09:44
입력 2025-10-11 09:43
지난 10일 북한이 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 등장한 신형 무기.
북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-20형이 등장했다.

북한 조선중앙통신은 11일 평양 김일성광장에서 전날 개최된 열병식 내용을 보도하며 “조선민주주의인민공화국의 최강의 핵전략무기체계인 대륙간탄도미사일 ‘화성포-20’형 종대가 주로를 메우며 광장에 들어서자 관중들이 터치는 열광의 환호는 고조를 이뤘다”고 밝혔다.

북한은 지난달 신형 대출력 고체엔진의 지상분출 시험을 진행하고 이 엔진이 신형 ICBM 화성-20형에 쓰일 것이라고 했고, 다탄두로 추정되는 화성-20형의 탄두부도 공개했다.

화성-20형은 사거리를 확장하거나 탄두 중량을 늘려 파괴력을 키우는 방향으로 개발될 가능성이 제기돼 왔으며, 이번 열병식에서 실체가 공개될지 관심사였다.

이런 가운데 상대의 미사일 방어망을 무력화할 수 있는 무기로 꼽히는 극초음속 미사일도 열병식에 나왔다.

조선중앙통신은 “극초음속활공미사일과 극초음속 중장거리 전략미사일 종대들이 진군해 갔다”고 했다.

장거리 전략순항미사일 종대, 무인기발사차 종대, 지대공·지대지 미사일 종대 등도 등장했다.

이밖에 현대식주력땅크 ‘천마-20형’에 이어 북한 군의 주력인 155㎜자행평곡사포도 모습을 드러냈다.

문경근 기자
