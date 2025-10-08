대한매일상회 바로가기
[포토] 북한 김정은의 라오스 국가주석 환영의식

북한 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 평양을 찾은 통룬 시술릿 라오스 국가주석 환영의식이 지난 7일 진행됐다고 조선중앙통신이 8일 보도했다.



행사장으로 김정은 북한 국무위원장이 나와 라오스 국가주석을 상봉하고 양국 국기를 배경으로 기념사진을 촬영했다.

온라인뉴스팀
