[포토] 김정은, 핵물질·핵무기생산 중요협의회 지도

김정은, 핵물질·핵무기생산 중요협의회 지도

수정 2025-09-27 14:14 입력 2025-09-27 14:14

김정은, 핵물질ㆍ핵무기생산 관련 중요협의회 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 핵무기연구소를 비롯한 핵관련 분야의 과학자, 기술자들을 만나 핵물질생산 및 핵무기생산과 관련한 중요협의회를 지도했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다. [조선중앙TV화면] 2025.9.27 조선중앙TV화면 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 핵무기연구소를 비롯한 핵관련 분야의 과학자, 기술자들을 만나 핵물질생산 및 핵무기생산과 관련한 중요협의회를 지도했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다.

온라인뉴스팀