김정은, 트럼프와 ‘라운딩 회동’ 대비하나… 골프 띄우기 분주한 北

김, 여러차례 골프장 찾은 기록 공개
규칙 소개 등 관련 프로그램도 방영
“당 간부급에겐 골프 배우라고 지시”
북한 관영매체가 골프 소개 프로그램을 방영하며 김정은 국무위원장이 여러 차례 골프장을 방문한 사실을 공개해 눈길을 끈다.
북미 대화를 위한 밀고 당기기가 이어지는 가운데 김 위원장이 ‘골프광’인 도널드 트럼프 미국 대통령과의 골프 회동을 준비하는 것 아니냐는 관측도 나온다.
24일 대북 소식통 등에 따르면 조선중앙TV는 지난 주말 평양골프장 코스와 골프 경기 규칙 등을 소개하는 프로그램을 방영했다. 화면에 잡힌 평양골프장 내 ‘혁명사적비’에는 1990년 6월 당시 김정일 국방위원장에 이어 김 위원장이 2015년 11월을 비롯해 ‘여러 차례’ 왔다는 기록이 담겨 있었다. 김 위원장이 평양골프장을 세계적 수준으로 꾸리고 관리 운영을 잘하도록 지시했다는 내용도 공개됐다.
방송에는 골프의 매력을 강조하는 골퍼들의 인터뷰도 나왔다. 한 골퍼는 “기분이 나빠도 한 번만이라도 참 멀리 나가고 나면 기분이 상쾌해지고”라는 말을 하기도 했다. 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 지난달 ‘북한에서 다양한 관광업이 발전하고 있다’며 특히 “평양으로의 골프 관광이 국내외에서 인기를 끌고 있다”고 소개했다.
북한에서 골프는 당 고위 간부 등 한정된 계층만 즐길 수 있으며 일반 주민들에게는 익숙지 않은 스포츠다. 18홀을 갖춘 정규 골프장도 평양골프장이 유일한 것으로 알려졌다. 평양골프장은 평양에서 약 30㎞ 떨어진 남포 태성호에 자리하고 있으며 총길이는 6777야드(약 6197m)다.
이런 가운데 북한이 골프 띄우기에 나서면서 김 위원장과 트럼프 대통령의 만남을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다. 김 위원장이 최근 당 고위 간부와 내각·군부 인사들에게 골프를 배우라고 지시하면서 간부들이 골프채를 사들이고 평양골프장 예약에 나서는 등 ‘골프 붐’이 일고 있다는 대북 소식통의 전언도 나왔다. 다만 통일부는 이에 대해 “공식적으로는 확인이 안 된다”고 밝혔다.
지난달 이재명 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에서 “북한에도 트럼프월드를 하나 지어서 저도 거기서 골프 칠 수 있게 해 달라”며 ‘피스메이커’ 역할을 당부하기도 했다.
