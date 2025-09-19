[포토] 김정은, 전술무인공격기 성능시험 지도

1 / 9 이미지 확대 북한 김정은, 전술무인공격기 성능시험 지도 김정은 북한 국무위원장이 지난 18일 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소들에서 개발 생산하고 있는 무인무장장비들의 성능 시험을 지도했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2025.9.19 평양 조선중앙통신 연합뉴스

김정은, 신의주온실종합농장 건설 및 지역개발사업 지도 김정은 북한 국무위원장이 지난 18일 신의주온실종합농장 건설 및 지역개발사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2025.9.19

김정은, 신의주온실종합농장 건설 및 지역개발사업 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 18일 신의주온실종합농장 건설 및 지역개발사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2025.9.19

김정은 북한 노동당 총비서가 ‘금성’ 계열의 무인 무장 장비들의 성능을 점검하고 ‘무력 현대화’를 강조했다.당 기관지 노동신문은 19일 김 총비서가 전날 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소를 방문해 무인 무장 장비의 성능시험을 지도했다고 보도했다.김 총비서는 이곳 연구소와 기업소들에서 개발·생산하고 있는 전략 및 전술무인정찰기, 다목적 무인기들을 비롯한 각종 무인무장장비들의 성능 및 전투 적용성에 대해 료해(파악)했다고 신문은 전했다.신문은 이날 진행된 시험에서 “무인전략정찰기의 군사 전략적 가치와 혁신적인 성능 그리고 ‘금성’ 계열 전술 무인 공격기들의 우수한 전투적 효과성이 뚜렷이 입증됐다”며 김 총비서가 이에 만족했다고 보도했다.김 총비서는 “현대전에서 무인장비들의 이용범위가 더욱 확대되고 주되는 군사 활동 자산으로 등장하고 있는 현실은 이 분야의 핵심기술 고도화와 무인무장장비 체계들의 인공지능 및 작전 능력 고도화를 우리 무력 현대화 건설에서의 최우선적인 중요과제로 제기하고 있다”고 말했다.김 총비서는 “새로 도입하고 있는 인공지능기술을 급속히 발전시키는 데 선차적인 힘을 넣으며 무인기들의 계열 생산능력을 확대 강화하는데서 나서는 대책적 문제”들을 밝혔다. 또 무인항공기술연합체의 기술적 잠재성을 더욱 확대 강화하기 위한 ‘조직 기구적 대책’이 반영된 중요계획 문건을 승인하고 비준했다. 다만 구체적인 내용은 보도하지 않았다.이번 김 총비서의 현지 지도엔 리병철 군수정책담당 총고문을 비롯한 당 중앙위원회 주요지도 간부들과 국방과학 연구 부문 일꾼(간부)들이 동행했다.이날 무인기의 이름으로 처음 ‘금성’ 계열을 언급한 것도 주목된다. 앞서 북한은 무인기 새별(샛별) 계열의 ‘샛별-4’, ‘샛별-9’ 등의 이름을 공개한 바 있다.김 총비서는 지난 3월에도 무인항공기술연합체를 현지지도했으며, 지난해 8월과 11월에도 자폭 무인기 성능 시험을 참관한 바 있다.북한이 무인기 기술과 ‘현대전’을 부각하는 이유는 러시아 파병군들이 무인기에 다수 활용된 우크라이나전을 직접 경험한 것과 관련이 있는 것으로 보인다.온라인뉴스팀