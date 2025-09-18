‘돈 되는 건 따라 한다’… ‘북한판 불닭볶음면’ 등장

이미지 확대 북한에서 중국 수출용으로 만들었다고 추정되는 매운김치맛 비빔국수의 표지 전면. 강동완 전 동아대 교수 제공

북한이 세계인의 입맛을 사로잡은 삼양식품의 불닭볶음면과 유사한 라면을 생산하고 있는 것으로 파악됐다.강동완 전 동아대 교수는 최근 유튜브 채널 영상을 통해 북한에서 생산된 ‘매운 김치맛 비빔국수’를 공개했다.이 라면은 국내 제조기업 삼양식품이 만드는 불닭볶음면과 매우 유사하다.불닭볶음면의 봉지에는 검은색 바탕에 ‘호치’라는 닭을 모티브로 한 캐릭터가 불을 뿜고 있는 그림이 그려져 있는데, 북한의 매운 김치맛 비빔국수도 검은색 바탕의 봉지에 호치와 비슷하게 생긴 캐릭터가 땀을 흘리며 입에서 불을 뿜는 그림이 담겨있다.봉지 뒷면의 제조 방법도 불닭볶음면과 유사하다.매운 김치맛 비빔국수 봉지 뒤에는 ‘끓는 물 500㎖에 국수를 넣고 4분 정도 끓인 후 국수를 건져 물기를 뺀 다음 양념감을 각각 넣고 버무려준다’는 제조 방법이 적혀있다.이는 ‘끓는 물 600㎖에 면을 넣고 끓이다가 물을 8스푼만 남기고 버린 후 액상 수프와 각종 재료를 넣고 비벼 먹는다’는 불닭볶음면의 조리 방법과 비슷하다.강 전 교수는 북한이 해당 제품을 중국에 수출할 것으로 예상했다.문경근 기자