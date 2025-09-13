日언론 “北김정은, 시진핑·푸틴에게 ‘통일 포기’ 설명”

이미지 확대 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 지난 4일 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 개최했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다. 2025.9.5. 연합뉴스

북한이 ‘남북 평화 통일 포기’를 인정받기 위해 중국과 러시아에 지지를 호소한 것으로 전해졌다.일본 교도통신은 13일 외교 소식통을 인용해 이같이 보도했다.통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 지난 4일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 만났을 때도 남북 평화 통일을 포기한 자신의 정책에 대한 경위를 언급하고 이해를 구했다.다만 당시 회담 후 중국 측 발표 내용에는 통일 포기에 대한 지지가 명기되지는 않았다.김 위원장은 지난 3일 열린 북러 정상회담에서도 같은 내용을 말했고 푸틴 대통령은 지지를 표명했다고 한다.지난 8월 하순 몽골을 방문한 태형철 북한 사회과학원장도 현지에서 ‘적대적 두 국가’와 통일 포기에 대한 견해를 설명하고 이해를 구한 것으로 전해졌다.북한이 학술기관 수장을 몽골에 파견한 것은 약 8년 만이라고 교도통신은 전했다.교도통신은 북한이 이달 하순 유엔총회 일반 토의 연설자로 고위급 인사 파견을 조율 중이라며 “핵 보유의 정당성을 어필하는 것 이외에 한반도 정세에 관한 주장을 전개할 가능성이 있다”고 했다.문경근 기자