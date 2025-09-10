[포토] 김정은, 빨간 머플러 손에 쥐고

1 / 8 이미지 확대 북한 국무위원장이 지난 9일 공화국 창건(정권 수립) 77주년을 맞아 평양 만수대의사당에서 열린 국기게양식 및 중앙선서모임에 참석해 연설했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 2025.9.10.

조선중앙TV화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 지난 9일 평양 만수대의사당에서 공화국 창건(정권 수립) 77주년 기념 국기게양식 및 중앙선서모임이 진행됐다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 2025.9.10.

조선중앙TV화면 연합뉴스

이미지 확대 정권 수립 77주년 기념일(9?9절)을 맞아 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 만수대의사당에서 국기게양식 및 중앙선서모임이 9일 진행됐다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.9.10.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 지난 9일 평양 만수대의사당에서 공화국 창건(정권 수립) 77주년 기념 국기게양식 및 중앙선서모임이 진행됐다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 2025.9.10.

조선중앙TV화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 공화국 창건(정권 수립) 77주년을 맞아 평양 만수대의사당에서 열린 국기게양식 및 중앙선서모임에 참석했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 2025.9.10.

조선중앙TV화면 연합뉴스

이미지 확대 북한은 지난 9일 공화국 창건(정권 수립) 77주년 경축 여맹일군들과 여맹원들의 무도회가 평양 개선문광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.9.10.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한은 지난 9일 공화국 창건(정권 수립) 77주년을 맞아 금수산태양궁전과 만수대언덕 등 전국 각지에서 헌화 행사와 경축공연, 무도회 등 다양한 기념행사를 개최했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.9.10.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한은 지난 9일 공화국 창건(정권 수립) 77주년을 맞아 금수산태양궁전과 만수대언덕 등 전국 각지에서 헌화 행사와 경축공연, 무도회 등 다양한 기념행사를 개최했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.9.10.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 김정은 국무위원장은 정권 수립 77주년 기념일(9·9절)을 맞아 ‘핵보유국’ 지위를 확고히 하겠다는 뜻을 재확인했다.조선중앙통신은 10일 김 위원장이 전날 만수대의사당에서 열린 조선민주주의인민공화국 창건 77돌 기념 국기게양식 및 중앙선서모임에서 이같이 연설했다고 전했다.김 위원장은 연설에서 국경절을 맞아 근로자들과 인민군, 해외동포조직 등과 더불어 “해외군사작전에 투입된 우리 군대의 장령, 군관, 병사들에게도 뜨거운 전투적 경례를 보낸다”며 러시아에 투입된 파병군을 언급했다.이어 “새 조선의 창건이 선포된 그날로부터 시작된 77년간의 강국건설 위업은 지금 우리 국가가 획득한 비상한 지위로써 긍지높이 총화되고 있다”고 말했다.김 위원장이 말한 ‘비상한 지위’는 핵 보유국을 암시한 것으로 보인다.그러면서 “이제는 그 누구도 그 무엇으로써도 우리 국가의 절대적 지위와 안전을 다칠 수 없으며 우리 손으로 만들어낸 륭성시대의 거세찬 흐름은 그 어떤 힘으로도 되돌릴 수 없다”며 핵보유국 지위를 포기할 생각이 없다는 뜻을 분명히 했다.김 위원장은 “사회주의는 위대하고 아름다운 조선의 상징이며 공화국의 영구한 존립과 무궁한 륭성발전의 초석이고 무진한 동력”이라며 ‘자력갱생’을 강조했다.김 위원장은 정치국 상무위원을 비롯한 당·정 간부들과 함께 인민군 명예위병대 호위 속에 국기 게양식을 마친 뒤 창건 77주년 기념선서를 했다.김 위원장을 포함해 간부들은 빨간 머플러를 손에 쥐고 선서하며 사회주의 체제와 정권에 대한 충성을 표시했다.그는 이어 인민문화궁전에서 열린 노력혁신자(산업현장에서 모범을 보인 근로자)들을 위한 연회에 참석해 이들과 기념사진을 찍었다.주민들은 김정은 정권에 대한 충성을 다졌다. 만수대언덕을 비롯해 대성산혁명열사릉, 신미리애국열사릉, 조국해방전쟁참전열사묘와 전국 각지 김일성·김정일 동상에 주민들이 헌화했다.베네수엘라, 팔레스타인, 몽골 대통령과 스웨덴 국왕 등은 김 위원장 앞으로 축전을 보내왔다.북한의 4대 국가적 명절 가운데 하나인 만큼 경축 분위기도 고조됐다.동포들과 북한 주재 외교관들이 초대된 가운데 예술인들과 빙상 부문 체육인들이 출연하는 경축 공연이 빙상관에서 열렸으며, 개선문광장에서는 여맹일꾼들과 여맹원들의 무도회가 펼쳐졌다.온라인뉴스팀