정치 북한 [포토] 북한, IT첨단기업의 얼굴인식 자동출입문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/09/09/20250909800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-09 14:18 입력 2025-09-09 14:18 1/ 3 이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소에서 개발한 얼굴인식 인공지능 자동출입문의 시연장면. 2025.9.9.조선의소리 홈페이지 캡처 연합뉴스 이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소에서 개발한 산업용 로봇팔을 이용해 물건을 옮기는 장면. 2025.9.9.조선의소리 홈페이지 캡처 연합뉴스 이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소가 수여받은 최우수기업 인증서들. 2025.9.9.조선의소리 홈페이지 캡처 연합뉴스 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소에서 개발한 얼굴인식 인공지능 자동출입문의 시연장면. 조선의소리 홈페이지 캡처 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지