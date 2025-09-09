[포토] 북한, IT첨단기업의 얼굴인식 자동출입문

1 / 3 이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소에서 개발한 얼굴인식 인공지능 자동출입문의 시연장면. 2025.9.9.

이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소에서 개발한 산업용 로봇팔을 이용해 물건을 옮기는 장면. 2025.9.9.

이미지 확대 북한 인터넷 매체인 조선의 소리는 최근 공개한 동영상에서 북한 최고의 우수기업인 김일성종합대학 첨단기술개발원 정보기술연구소에서 개발한 제품들을 소개했다. 사진은 이 연구소가 수여받은 최우수기업 인증서들. 2025.9.9.

