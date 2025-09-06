[포토] ‘딸 주애’와 북한 대사관 방문한 김정은

1 / 7 이미지 확대 딸 주애와 중국주재 북한 대사관 방문한 김정은 북한 조선중앙TV는 6일 김정은 국무위원장이 지난 2~4일 중국 방문을 담은 기록영화를 방영했다. 딸 주애와 함께 중국 주재 북한대사관을 방문한 김 위원장이 대사관 직원들과 인사를 나누고 있다. 2025.9.6 조선중앙TV 화면 연합뉴스

북한 조선중앙TV는 6일 김정은 국무위원장의 지난 2~4일 중국 방문을 담은 기록영화를 방영했다. 사진은 중앙TV가 공개한 김정은 위원장과 시진핑 중국 국가 주석간 북-중 정상회담에 이어 시 주석이 마련한 연회에 참석한 모습. 2025.9.6

