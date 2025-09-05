‘방중 동행’ 김주애, 정작 베이징에선 ‘두문불출’

베이징 일정에서 모습 감춰…시선 분산 우려

이미지 확대 김정은, 평양 전위거리 준공식 참석…딸 주애 두달만에 재등장 북한 수도 평양의 북쪽에 새로운 거리인 ‘전위거리’가 완공돼 베일을 벗었다. 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 지난 14일 전위거리 준공식에 참석했다고 15일 보도했다. 김 위원장은 야간에 열린 준공식에서 직접 준공 테이프를 끊으면서 건설에 참여한 청년들을 격려했다. 김주애가 공개석상에 등장한 것은 지난 3월 15일 항공육전병부대(공수부대) 훈련 지도와 강동종합온실 준공식에 참석한 이후 두 달 만이다. 2024.5.15 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장의 방중 일정에 동행한 딸 주애가 베이징에 도착한 뒤에는 전혀 모습을 드러내지 않아 배경이 주목된다.5일 조선중앙통신은 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마치고 전날 밤 베이징역에서 전용열차에 탑승해 귀국길에 오르는 사진을 공개했다.그러나 지난 2일 베이징역에 도착해 열차에서 내리는 김 위원장 뒤에 주애가 서 있던 것과 달리 귀국길 사진에는 어디에도 주애의 모습이 보이지 않았다. 김 위원장이 열차에 올라 환송객들에게 손을 흔들고 그 뒤로 최선희 외무상과 조용원 노동당 비서만 포착됐다.김주애는 3일 중국 전승절 80주년 기념 열병식 행사나 북중·북러 정상회담 등 4일까지 이어진 김 위원장의 베이징 방문 54시간 동안 공식 행사에서 전혀 모습이 공개되지 않았다.김 위원장이 처음으로 해외 방문 일정에, 특히 중국에 주애를 데려가며 후계자설에 무게가 실렸지만 정작 주요 일정에선 자취를 감춘 데 대해 여러 해석이 나온다.홍민 통일연구원 선임연구위원은 “주애의 방중에 정치적 의미를 더 부여하려면 주애가 참석하는 다른 일정이 있어야 했는데 전혀 없었다”고 지적했다. 후계자로 눈도장을 찍기보다는 견문을 넓히기 위한 방문이었을 수 있다는 설명이다.김 위원장이 다자무대에 처음 등판하는 만큼 시선이 주애의 후계구도로 분산되지 않도록 공식 행사에서는 동행하지 않았을 것이란 분석도 많다. 특히 열병식에서 ‘퍼스트레이디’ 자리에 갈 경우 행사를 준비한 시 주석의 주목도까지 주애에게 쏠릴 수 있어 대동하지 않았을 것이란 해석이 나온다.김인태 국가안보전략연구원 수석연구위원은 “설령 주애가 후계자라고 해도 다자회의 자리에 책봉 받는 식으로 데리고 가는 건 김정은의 자존심이 허락하지 않을 것”이라고 말했다.허백윤 기자