‘방중 동행’ 김주애, 정작 베이징에선 ‘두문불출’

베이징 일정에서 모습 감춰…시선 분산 우려
김정은 북한 국무위원장의 방중 일정에 동행한 딸 주애가 베이징에 도착한 뒤에는 전혀 모습을 드러내지 않아 배경이 주목된다.
5일 조선중앙통신은 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마치고 전날 밤 베이징역에서 전용열차에 탑승해 귀국길에 오르는 사진을 공개했다.
그러나 지난 2일 베이징역에 도착해 열차에서 내리는 김 위원장 뒤에 주애가 서 있던 것과 달리 귀국길 사진에는 어디에도 주애의 모습이 보이지 않았다. 김 위원장이 열차에 올라 환송객들에게 손을 흔들고 그 뒤로 최선희 외무상과 조용원 노동당 비서만 포착됐다.
김주애는 3일 중국 전승절 80주년 기념 열병식 행사나 북중·북러 정상회담 등 4일까지 이어진 김 위원장의 베이징 방문 54시간 동안 공식 행사에서 전혀 모습이 공개되지 않았다.
김 위원장이 처음으로 해외 방문 일정에, 특히 중국에 주애를 데려가며 후계자설에 무게가 실렸지만 정작 주요 일정에선 자취를 감춘 데 대해 여러 해석이 나온다.
홍민 통일연구원 선임연구위원은 “주애의 방중에 정치적 의미를 더 부여하려면 주애가 참석하는 다른 일정이 있어야 했는데 전혀 없었다”고 지적했다. 후계자로 눈도장을 찍기보다는 견문을 넓히기 위한 방문이었을 수 있다는 설명이다.
김 위원장이 다자무대에 처음 등판하는 만큼 시선이 주애의 후계구도로 분산되지 않도록 공식 행사에서는 동행하지 않았을 것이란 분석도 많다. 특히 열병식에서 ‘퍼스트레이디’ 자리에 갈 경우 행사를 준비한 시 주석의 주목도까지 주애에게 쏠릴 수 있어 대동하지 않았을 것이란 해석이 나온다.
김인태 국가안보전략연구원 수석연구위원은 “설령 주애가 후계자라고 해도 다자회의 자리에 책봉 받는 식으로 데리고 가는 건 김정은의 자존심이 허락하지 않을 것”이라고 말했다.
허백윤 기자
