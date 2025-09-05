김정은, 손목엔 2000만원짜리 명품 시계… 김여정도 1000만원 디올백

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 껴안는 김정은 북한 국무위원장. 김 위원장은 이날 스위스 명품 시계인 IWC (빨간 원)를 착용했다. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 전승절에 참석한 김정은 북한 국무위원장이 국제사회의 제재 품목인 명품 시계를 착용한 모습이 포착됐다.지난 4일 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 러시아 크렘린궁이 공개한 사진을 분석한 결과, 김 위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 위한 만남에서 포옹할 당시 착용한 손목시계는 스위스 명품 시계 브랜드 IWC 샤프하우젠의 포르토피노 오토매틱으로 추정됐다.현재 IWC 공식 홈페이지 기준 판매가는 1만 4100달러, 우리 돈 약 2000만원에 달한다.1994년부터 1997년까지 스위스 베른에서 유학 생활을 보낸 김정은은 스위스 시계에 대한 애착이 남다르다.2023년 9월 러시아 방문 당시를 포함해 최근 몇 년간 여러 차례 공개석상에서 같은 시계를 착용한 모습이 포착됐다.오빠 김정은과 동행한 김여정도 프랑스 명품 크리스티앙 디올의 ‘레이디 디올’ 핸드백을 손에 들고 행사장에 나타났다. 이 가방은 7500달러, 약 1000만원 상당이다.북한은 2006년 유엔 안전보장이사회 대북 제재 결의에 따라 해외 사치품 수입이 금지돼 있다. 그러나 김씨 일가는 대내외비자금을 담당하는 중앙당 ‘39호실’ 등을 통해 꾸준히 사치품을 조달하는 것으로 전해졌다.NK뉴스는 “김씨 일가의 사치품 선호는 2006년 북한의 첫 핵실험 이후 유엔 안전보장이사회가 북한으로의 명품 수출을 금지했음에도 계속되고 있다”며 “부르주아 문화를 비판하고 시민들에게 사회주의 행동을 지지할 것을 요구하는 북한의 선전과 상반된다”고 했다.문경근 기자