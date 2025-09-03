정치 북한 [포토] 김여정, 중국 전승절 80주년 기념 리셉션 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/09/03/20250903800009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-03 17:07 입력 2025-09-03 16:50 1/ 7 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정이 3일(현지시간) 베이징에서 열린 일본 전승 80주년 및 제2차 세계대전 종전 기념 열병식에 참석하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정이 3일(현지시간) 베이징에서 열린 일본 전승 80주년 및 제2차 세계대전 종전 기념 열병식에 참석하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un arrive for a reception marking the 80th anniversary of the end of World War Two, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 3, 2025. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un arrive for a reception marking the 80th anniversary of the end of World War Two, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 3, 2025. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국 전승절 80주년 기념 리셉션 참석김정은 북한 국무위원장(3번 좌석)이 3일 중국 베이징 인민대회당에 마련된 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리’(전승절) 80주년 기념 리셉션 행사에 참석하고 있다. 2025.9.3 연합뉴스 이미지 확대 중국 전승절 80주년 기념 리셉션3일 중국 베이징 인민대회당에 마련된 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리’(전승절) 80주년 기념 리셉션 행사에서 시진핑 국가주석이 연설하고 있다. 북한 김정은 국무위원장 또한 이날 행사에 참석했다. 2025.9.3 연합뉴스 이미지 확대 중국 전승절 80주년 기념 리셉션3일 중국 베이징 인민대회당에 마련된 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리’(전승절) 80주년 기념 리셉션 행사에서 시진핑 국가주석이 연설하고 있다. 북한 김정은 국무위원장 또한 이날 행사에 참석했다. 2025.9.3 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정이 3일(현지시간) 베이징에서 열린 일본 전승 80주년 및 제2차 세계대전 종전 기념 열병식에 참석하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지