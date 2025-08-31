[포토] 北 김정은, 낙원양식소 준공식 참석

1 / 12 이미지 확대 함경남도 낙원군에 세워진 대규모 바다 양식기지인 낙원군바다가양식사업소 준공식이 30일 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 열렸다고 조선중앙통신이 31일 보도했다.2025.8.31

평양 조선중앙통신 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 30일 함경남도 낙원군에 세워진 양식사업소 준공식에 참석했다고 조선중앙통신이 31일 보도했다.김 위원장은 지난 2월 착공식에 참석한 데 이어 지난달엔 건설 현장을 시찰했고, 지난 26일엔 완공된 시설을 둘러봤는데, 불과 나흘 만에 이곳을 다시 찾아 직접 준공 테이프를 끊었다.6개월 남짓한 기간 4번이나 방문할 정도로 각별한 관심을 쏟은 것이다.김 위원장은 “불과 6개월 전만 하여도 모래불뿐이던 이곳 포구가 오늘은 행복의 락원을 소리쳐 부르는 리상적인 문화어촌으로 전변”됐다며 “국가의 미래를 직관해주는 자랑찬 축도”라고 만족감을 드러냈다.이어 “도시와 농촌간의 격차를 하루빨리 해소하자는 우리당 지방발전정책의 당위성과 절박성, 지속성을 더욱 부각시켜주고 있다”고 강조했다.주창일 당 중앙위원회 부장은 준공사에서 “지방발전정책실행의 두 번째 해에 제일 먼저 이룩된 자랑찬 결실”이라며 “온 나라 시, 군들을 흥하게 만들자는 것이 김정은 시대 우리 공화국의 정책”이라고 칭송했다.김 위원장은 준공식을 마치고 제품전시실과 과학기술보급실, 종합조종실, 밥조개(가리비) 및 다시마가공장, 부두 등을 돌아봤다.또 새 살림집(주택)에 입주한 양식사업소 종업원들의 가정을 직접 찾아 이들을 격려하고 기념사진을 찍었다.도농 간 격차를 줄이자는 ‘지방발전 20×10’ 정책에 따라 지어진 낙원양식사업소는 지난해 12월 완공된 신포양식사업소에 이어 북한에 건설된 두 번째 바다 양식사업소다.오는 10월 노동당 창건 기념일에 김 위원장의 치적 중 하나로 부각될 것으로 예상된다.온라인뉴스팀