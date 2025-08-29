김정은, 이번에도 ‘1호 방탄열차’ 탈 듯… ‘대리 참석’ 우원식 의장과 만날지 주목

‘영부인’ 리설주도 동행할지 관심
우, APEC 초청 메시지 전할 수도
김정은 북한 국무위원장의 방중 계획이 28일 발표되면서 김 위원장이 중국까지 어떻게 이동할지에 관심이 쏠린다. 평양에서 베이징까지는 비행기로 2시간 거리지만 선례에 비춰 전용 ‘1호 열차’ 이용이 유력해 보인다.
정보당국은 김 위원장이 이번에도 열차를 타고 중국을 방문할 것으로 파악하고 있다. 김 위원장은 2019년 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나기 위해 베트남 하노이까지 열차로 이동한 바 있다.
김 위원장이 타는 특별열차는 창문은 물론 열차 바닥과 벽 등을 방탄 처리해 외부 공격을 방어할 수 있다. 집무실과 식당을 갖추고 있으며 인공위성으로 연결된 전화와 인터넷도 사용할 수 있는 것으로 알려졌다. 지난달 북한 여행사가 공개한 평양·베이징 노선은 단둥과 선양을 경유해 꼬박 하루 정도 걸리는 것으로 나오는데 김 위원장 전용 열차의 경우 이보다는 빠를 것으로 보인다.
다자외교 무대에 데뷔해 ‘정상국가’로서의 면모를 과시하는 만큼 부인 리설주가 동행할지도 주목된다. ‘퍼스트레이디 외교’ 역시 정상국가라면 갖춰야 할 요소이기 때문이다. 지난 네 차례 방중 가운데 세 차례는 리설주가 동행했다.
다만 다자외교 데뷔 무대에서 관심이 분산될 수 있다는 점 등의 이유로 김 위원장만 참석할 가능성도 거론된다. 김 위원장은 과거 북미 정상회담 때도 리설주와 동행하지 않았다.
우리 정부를 대표해 우원식 국회의장이 전승절 행사에 참석할 예정이라 둘의 만남이 성사될지도 관심이다. 이날 오전 김 위원장 참석 소식을 접한 의장실은 분주해진 분위기다. ‘의전 서열 2위’ 우 의장과 김 위원장은 동선이 겹치지 않을 가능성이 높지만 우연히 조우할 가능성도 배제할 수 없어서다. 만남이 성사될 경우 우 의장이 김 위원장에게 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 초청 메시지를 구두로 전달할 것이란 예상도 나온다. 의장실 관계자는 “(현재로선) 면담 일정이 잡힌 건 없지만 리셉션 등 행사장에서 마주칠 수는 있을 것 같다”고 말했다.
류재민·이준호 기자
2025-08-29 3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지