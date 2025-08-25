정치 북한 [포토] 북한, 강원도 판교군에 ‘새 살림집’ 건설 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/08/25/20250825801001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-25 16:08 입력 2025-08-25 16:08 1/ 5 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 25일 “24일 판교군 지하리의 농업근로자들도 우리식 농촌문명의 새 모습이 비낀 선경마을의 주인이 되였다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지