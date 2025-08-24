유엔사 “북한군 30여명 MDL 넘어…한국군 경고사격 후 돌아가”

이미지 확대 사진은 전선지역 철책 설치하는 북한군 모습. 2024.12.23. 합참 제공.

지난 19일 비무장지대(DMZ)에서 건설 및 보수 작업을 하다 군사분계선(MDL)을 월선한 북한군 수는 30여명이었던 것으로 나타났다.24일 연합뉴스에 따르면 유엔군사령부는 MDL 부근에서 작업 중이던 북한군에 한국군이 경고사격을 가했다는 북측의 발표와 관련한 질의에 “북측의 발표는 물론 DMZ에서 발생한 사건에 대해 인지하고 있다”고 답했다.유엔사는 “사건이 발생했을 때 유엔사 군사정전위원회는 표준절차에 따라 조사를 시작했다”며 “MDL을 넘어온 북한군에 대해 한국군은 MDL 월선 사실을 알리기 위해 여러 차례 경고 방송을 했지만 북한군은 응답하지 않았다”고 했다.이에 한국군은 경고사격을 실시해 북한군이 MDL 북측 지역으로 돌아가게 했다고 설명했다.유엔사는 북한이 DMZ 내 작업 활동에 대해서는 사전에 통보했다면서 “오해와 우발적 사건의 위험을 낮추는 사전 통보와 대화의 가치는 인정한다”고 평가했다.앞서 북한군 총참모부 부총참모장 고정철 육군 중장은 전날 ‘남부 국경 일대에서 군사적 충돌을 일으키는 위험한 도발 행위를 당장 중지해야 한다’ 제목의 담화에서 지난 19일 한국군이 MDL 부근에서 작업 중인 북한군에 12.7㎜ 기관총으로 10여발의 경고사격을 가했다고 밝혔다.이에 합참 관계자는 “지난 19일 오후 3시쯤 북한군이 중부전선 군사분계선(MDL)을 침범해 경고사격 등의 조치를 했고, 북한군은 북상했다”고 했다.문경근 기자