[포토] 일광욕 즐기는 북한 어린이들

수정 2025-08-14 16:42
입력 2025-08-14 16:42
1/ 7


김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부가 출범 직후 단행한 대북 긴장완화 조치를 평가 절하하고 적대적 태도를 이어가겠다는 뜻을 밝힌 가운데 14일 경기도 파주시 오두산 통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군에서 북한 어린이들이 물놀이를 한 뒤 구조물 위에서 일광욕을 하고 있다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
