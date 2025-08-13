정치 북한 [포토] 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/08/13/20250813800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-13 10:39 입력 2025-08-13 10:39 1/ 6 이미지 확대 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한 혁명학원 원아들 원산갈마해안 관광북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 광복 80주년 기념 우표전람회 개막북한은 지난 12일 조선우표전시장에서 ‘항일대전의 위대한 승리는 세기를 이어’ 주제로 조국해방(광복) 80주년 기념 우표전람회가 개막됐다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2025.8.13 평양 조선중앙통신 연합뉴스 북한 만경대혁명학원과 칠골혁명학원 원아들이 지난 9일 원산갈마해안관광지구에 도착해 휴양 활동을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지