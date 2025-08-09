메뉴
[포토] 물놀이 즐기는 북한 어린이들

수정 2025-08-09 17:25
입력 2025-08-09 17:25
1/ 7


북한 노동당 기관지 노동신문은 9일 “우리 나라를 교육이 발전된 나라, 교육으로 흥하고 강성하는 교육강국, 인재강국으로 일떠세우려는 것이 우리 당의 드팀없는 목표이고 불변한 의지”라며 김정은 당 총비서의 ‘후대사랑’을 강조했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
