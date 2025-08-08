[포토] 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련

1 / 6 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 서로 수통의 물을 이용해 무더위를 견디고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공

이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 인공암벽 극복 훈련을 실시하는 모습. 2025.8.8 육군 제공

이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 힘을 모아 담장을 넘어가고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공

이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 한줄다리 장애물을 넘어가는 모습. 2025.8.8 육군 제공

이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 세줄다리 장애물을 극복하고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공

이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 유격체조를 실시하는 모습. 2025.8.8 육군 제공

