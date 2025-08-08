정치 북한 [포토] 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/08/08/20250808800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-08 14:40 입력 2025-08-08 14:40 1/ 6 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 서로 수통의 물을 이용해 무더위를 견디고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 인공암벽 극복 훈련을 실시하는 모습. 2025.8.8 육군 제공 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 힘을 모아 담장을 넘어가고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 한줄다리 장애물을 넘어가는 모습. 2025.8.8 육군 제공 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 세줄다리 장애물을 극복하고 있는 모습. 2025.8.8 육군 제공 이미지 확대 육군, 한미 ROTC 사관후보생 동반훈련육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 유격체조를 실시하는 모습. 2025.8.8 육군 제공 육군이 지난 7일부터 8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 사진은 양국의 후보생들이 서로 수통의 물을 이용해 무더위를 견디고 있는 모습.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지