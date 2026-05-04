하정우·한동훈 0.8%P 차 초박빙… 민주당 영남권 후보들 노심초사

‘조작기소 특검법’ 여론에 촉각

김부겸 “후보에 부담… 신중해야”

전재수·박형준 오차범위 내 접전

이미지 확대 ６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI 수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다. 2026.4.29

연합뉴스

세줄 요약 특검법 추진에 영남권 캠프들 선거 악영향 우려

중도층 이탈·보수 결집 가능성에 신중론 확산

부산시장·북구갑 보궐선거는 오차범위 내 접전

2026-05-05 3면

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더불어민주당이 추진 중인 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’을 두고 영남권 등 격전지 캠프에서는 선거 판세에 악영향을 미칠까 노심초사하는 분위기가 역력하다. 어렵게 잡은 중도층 민심도 잃고 보수 결집 빌미만 줄 수 있는 탓이다.민주당 영남권 캠프 한 관계자는 4일 서울신문과의 통화에서 “영남권은 민주당 지지층은 물론이고 중도층과 국민의힘 지지자 일부까지도 끌어와야 승산을 기대할 수 있다”며 “이 시기에 민감한 법안을 끌어오는 건 다시 고민해 봐야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “인물 보고 투표하려 했던 유권자들을 돌아서게 만들 수 있다”며 “영남권은 하룻밤 사이에 여론이 바뀔 수 있다. 늘 그게 걱정”이라고 토로했다.또 다른 영남권 캠프 관계자도 “정치권에서 부는 바람이 지역에 더 큰 영향을 준다”면서 “특검을 추진하는 의원들은 나름 이유와 명분, 절박함이 있겠지만 예민한 시기에 꼭 해야 하나. 선거 지나고 추진하는 게 좋지 않을까 생각한다”고 전했다.김부겸 민주당 대구시장 후보도 대구 달서구의 선거사무소에서 열린 기자회견을 통해 “어려운 지역에서 열심히 하고 있는 후보들의 처지를 생각한다면 법안을 내거나 자신들의 입장을 밝힐 때도 이런 부분들을 염두에 둬야 한다”며 “예상되는 우려에 대해 심사숙고해서 일을 진행해 달라는 입장”이라고 밝혔다.이런 가운데 부산시장 선거에서 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 오차범위 내 접전 중이라는 여론조사 결과가 나왔다. 한길리서치·부산MBC 조사(5월 1~2일, 표본오차 95% 신뢰 수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 전 후보는 46.9%, 박 후보는 40.7%로 나타났다. 부산 북구갑 보궐선거 여론조사(5월 1~3일, 표본오차 95% 신뢰 수준에 ±4.1% 포인트)에서는 하정우 민주당 후보 34.3%, 한동훈 무소속 후보 33.5%, 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관이 21.5%를 기록했다.이준호 기자