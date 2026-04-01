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서울 정원오 42.6% vs 오세훈 28.0%… 부산 전재수 43.7% vs 박형준 27.1% [리서치앤리서치]

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-04-01 10:36
입력 2026-04-01 10:31
6·3 지방선거 가상 양자대결
정원오·오세훈 격차 14.6%P
박주민·오세훈 격차 11.4%P
전재수·박형준 격차 16.6%P
전재수·주진우 격차 19.8%P
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왼쪽부터 정원오 전 성동구청장, 오세훈 서울시장, 박주민 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진
왼쪽부터 정원오 전 성동구청장, 오세훈 서울시장, 박주민 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진


6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 서울·부산시장 선거 가상 양자 대결에서 더불어민주당 소속 예비후보들이 국민의힘 소속 예비후보들을 오차범위 밖에서 앞섰다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.

여론조사 전문회사 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난달 29~30일 서울 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 민주당 예비후보인 정원오 전 성동구청장과 국민의힘 예비후보인 오세훈 서울시장 간 가상 양자 대결을 진행한 결과 정 전 구청장은 42.6%, 오 시장은 28.0%의 지지율을 기록했다. 두 사람의 지지율 격차는 14.6%포인트다.

박주민 민주당 의원과 오 시장 간 양자 대결에서는 박 의원이 39.6%, 오 시장이 28.2%의 지지율을 기록했다. 지지율 격차는 11.4%포인다.

같은 조사에서 지난달 28~29일 부산 거주 만 18세 이상 804명을 대상으로 진행한 전재수 민주당 의원과 박형준 부산시장 간 가상 양자 대결에서는 전 의원이 43.7%, 박 시장이 27.1%를 기록했다. 지지율 격차는 16.6%포인트다.

전 의원과 주진우 국민의힘 의원의 양자 대결에서는 전 의원이 45.3%, 주 의원이 25.5%를 나타냈다. 격차는 19.8%포인트다.

지방선거에서 투표하겠다는 응답자 중 투표할 후보를 정하지 못했다고 밝힌 비율은 서울이 65.8%, 부산이 59.6%로 조사됐다. 선거일까지 남은 두 달 동안 이들의 선택이 판세를 좌우할 것으로 분석된다.


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이번 조사는 무선 전화면접 100%로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

이정수 기자
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