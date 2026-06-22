큰절하는 박수현 당선인 “충남도청 집무실에 CCTV 설치”

세줄 요약 당진 타운홀 미팅서 도민과 직접 소통

임기 내내 큰절하는 도지사 되겠다 선언

도지사실 CCTV·투명 유리 검토 약속

이미지 확대 박수현 충남도지사 당선인이 22일 당진 문예의전당에서 열린 타운홀 미팅에서 인사말을 한 뒤 큰절을 하고 있다. 인수위 제공

이미지 확대 박수현 충남도지사 당선인이 타운홀 미팅에서 인사말을 하고 있다. 인수위 제공

이미지 확대 박수현 충남도지사 당선인이 당진 문예의전당에서 도민과 직접 소통하는 타운홀 미팅을 열고 있다. 인수위 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박수현 충남도지사 당선인이 22일 충·효·예 충청정신 운동 추진과 도지사실에 CCTV 설치로 투명한 도지사실 운영을 제시했다.박 당선인은 이날 당진 문예의전당에서 보훈·이통장·청년·여성·소상공인·농어업인 등 당진 지역 도민 250여명이 참석한 가운데 도민과 직접 소통하는 타운홀 미팅을 열었다.그는 인사말을 위해 무대에 오르자마자 큰절을 한 뒤 “임기 4년 내내 큰절을 하는 도지사가 되겠다”고 밝혔다.이어 “공식 행사에서는 도지사가 도민의 대표이니 못하겠지만, 나머지 도민을 뵐 때에는 큰절하는 도지사가 되겠다고 어제 결심했고, 오늘 처음 큰절을 올렸다”고 말했다.박 당선인은 7월 1일 취임 후 ‘도지사 1호 결재 사업’으로 ‘충·효·예 충청정신 운동’을 들었다.그는 “첫째, 둘째, 셋째도 인공지능(AI) 충남도지사를 자처했으나, AI는 기본 중의 기본”이라고 했다.그러면서 “우리 사회가 지속 가능하게 오래 발전하려면 어르신과 부모에 효도하고, 이웃을 아끼고, 국가에 충성하고, 국가에 충성했던 분에 대한 보훈을 하며, 자녀들의 마음 속에 애국심과 효의 정신을 심어줘야 한다”고 설명했다.실천 방안으로는 △태극기를 가장 잘 다는 충남 △노인과 보훈 가족을 가장 잘 모시는 충남 △아이들에게 충청정신을 가르치기 위한 ‘사랑의 일기 쓰기 운동’ 등을 제시했다.박 당선인은 1호 사업 두 번째 영역으로 ‘투명한 도지사실 운영’을 약속했다.그는 “도지사실에 CCTV를 설치하고, 도지사 출입문은 항상 열며, 구조적 문제가 없다면 도지사실 벽을 헐어 전부 투명 유리로 리모델링할 것을 검토 중”이라며 ““CCTV가 설치되고, 기록원이 항상 배석해 기록하고 있다면, 도민 세금을 허투루 쓰는 일은 못할 것”이라고 말했다.박 당선인은 이날 선거 후 김태흠 지사와 시장·군수 당선인, 도의원 50명에게 전화한 사실을 설명하며 “충남도지사 당선인을 줄이면 ‘충남당’이 된다. 국민의힘이나 민주당 따지지 말고 함께 노력해 나아가자”고도 했다.당진 이종익 기자