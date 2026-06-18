“투표용지 부족, 4년 전에도 있었다…지난 대선 때도 발생”

세줄 요약 과거 선거에서도 투표용지 추가 송부 사례 확인

2022년 지방선거·총선·대선서 일부 사용 발생

이번 지방선거는 투표 중단까지 이어진 점 차이

이미지 확대 15일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 모습. 2026.6.15 뉴스1

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 과거 주요 선거에서도 일부 투표소에 투표용지가 부족해 추가 공급이 이뤄진 사례가 있었던 것으로 확인됐다. 다만 과거 사례에서는 이번처럼 투표 중단 사태로 이어지지는 않은 것으로 나타났다.18일 임미애 더불어민주당 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 시도 선관위가 투표용지 부족 가능성을 예상해 투표지를 추가 송부한 투표소는 2022년 지방선거 2곳, 2024년 제22대 국회의원 선거 1곳, 지난해 대통령 선거 42곳으로 각각 집계됐다.2022년 지방선거 당시에는 투표소 2곳에 각각 100장과 200장의 추가 투표용지가 보내졌다. 이 가운데 전남 고흥군 도양읍 제6투표소에서 추가 투표용지 1장이 실제 사용됐다.지난해 대통령 선거에서는 전국 투표소 42곳에 50∼500장의 투표용지가 추가 배부됐고, 이 중 대구 달성군 화원읍 제10투표소에서 추가 투표용지 12장이 사용됐다.다만 이들 투표소에서는 6·3 지방선거 때와 같은 투표 중단 사태는 발생하지 않았다.이번 6·3 지방선거에서는 전국 투표소 140곳에 투표용지가 추가 송부됐다. 이 가운데 추가 투표용지를 실제 사용한 투표소는 91곳, 투표용지 부족으로 투표가 중단된 투표소는 26곳이었다.과거에도 투표용지 수요 예측 차질에 따른 추가 배부 사례는 있었지만, 이번에는 추가 송부 규모와 실제 투표 중단 발생 여부에서 차이가 있었다.권윤희 기자