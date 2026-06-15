박수현 당선인, 16일부터 ‘업무보고’…전 과정 생중계

세줄 요약 16일부터 도 실국 업무보고 시작

충남TV 통해 전 과정 생중계 예정

공약 이행·현안 점검하며 민선 9기 준비

이미지 확대 김선태 박수현 당선인 도지사직 인수위원회 대변인이 15일 기자회견을 하고 있다. 인수위 제공

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박수현 제40대 충남도지사 당선인이 16일부터 충남도 업무보고를 시작으로 민선 9기 성공 출발을 준비한다.업무보고는 도 공식 유튜브 채널인 ‘충남TV’를 통해 전 과정을 생중계한다.김선태 박 당선인 도지사직 인수위원회 대변인은 15일 기자회견을 열고 16·18·19일 위원회 회의실에서 도 실국 업무보고를 받는다고 밝혔다.업무보고는 실국별 보고와 토론 등의 순으로 진행한다.주요 보고 및 토론 사항은 △실국 기구 및 주요 기능 △예산 규모 △주요 업무 추진 상황 △당면 현안 사항 △공약 이행 방안 △그동안의 성과 및 아쉬운 점 등이다.업무보고는 전 과정을 생중계한다.앞서 박 당선인은 지난 9일 기자회견을 통해 “업무보고 전 과정 생중계는 단순한 공개 행정이 아니라 도민과 통하는 도정, 도민께 설명하는 도정, 도민께 책임지는 도정을 만들겠다는 약속”이라고 강조했다.김 대변인은 “업무보고는 과거를 평가하는 과정이 아니라 미래를 준비하는 과정”이라며 “민선 9기 성공 출발을 위해 도와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자