유승광 충남 서천군수 당선인 인수위 출범 “민선9기 출발점”

세줄 요약 14명 인수위 출범, 민선9기 준비 착수

공정·능력·실천 기조로 군정 혁신 예고

인구감소·지방소멸 대응과 지역활력 강조

이미지 확대 민선9기 충남 서천군수직 인수위원회. 인수위 제공

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유승광 충남 서천군수 당선인이 14명으로 꾸려진 인수위원회를 구성하고 운영에 들어갔다.9일 유 당선인 인수위에 따르면 8일부터 행정·경제·복지·문화관광·농수산업·건설환경 등 분야별 14명으로 구성된 인수위를 출범하고 운영을 시작했다. 위원장은 한덕수 전 서천군 기획감사실장이다.유 당선인은 “인수위는 단순한 인수·인계 기구가 아닌 민선 9기 서천군 미래를 설계하는 출발점”이라며 “공정과 능력으로 혁신을 만들고 군민 행복으로 성과를 증명하는 군정을 준비하겠다”고 설명했다.그는 군정 기조로 공정한 행정, 유능한 조직, 실천하는 정책을 제시했다.유 당선인은 “민선 9기 서천군정은 공정과 능력을 바탕으로 서천군의 혁신적 발전과 군민 행복을 실현하는 군정이 될 것”이라며 “인구감소와 지방소멸 위기를 극복하고 지역경제에 활력을 불어넣어 더 발전하는 서천의 미래를 열어가겠다”고 강조했다.인수위는 오는 26일까지 운영된다.서천 이종익 기자