엄승용 보령시장 당선인 “실무 공무원 중심 ‘인수위원 TF팀’ 구성”

세줄 요약 실무 공무원 중심 인수지원 TF팀 즉시 구성

외부 인수위원 대신 효율적 체계 선택

취임 후 100일 시정혁신 TF팀도 운영

이미지 확대 엄승용 충남 보령시장 당선인이 9일 기자회견을 하고 있다. 엄 당선자 캠프 제공

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엄승용 충남 보령시장 당선인은 인수위원회 구성과 관련해 9일 “외부 중심의 인사위원 대신 실무 공무원 중심의 ‘인수지원 TF팀’을 즉시 구성해 운영하겠다”고 밝혔다.엄 당선인은 이날 기자회견을 열고 “지금 보령은 변화와 혁신이 절실한 시점. 보령의 현안과 문제점을 빠르고 정확하게 진단하고 실효성 있는 발전 전략을 수립하겠다”고 말했다.그는 “외부 인수위원회로 인한 공직사회의 불필요한 부담을 줄이고 시민 여러분의 보령 행정에 대한 신뢰를 높이기 위해 실무 공무원 중심의 효율적인 체계를 선택했다”고 설명했다.엄 당선인은 취임 후 100일 동안 시장 직속 ‘시정혁신 TF팀’도 운영할 계획이다.그는 “시정혁신 TF팀은 2030 청년 공무원을 중심으로 구성할 계획”이라며 “TF팀 전원이 정기적인 타운홀 미팅을 통해 치열하게 토론하고 현장 목소리를 정책에 반영해 보령의 미래 비전을 구체화하겠다”고 강조했다.그러면서 “대한민국 최고의 전문가들로 구성된 ‘AI혁신자문단’을 설치하겠다”며 “미래비전자문단을 구성해 공약사업의 실현 가능성을 철저히 검증하고 보령의 10년, 20년, 더 나아가 100년 후를 내다보는 장기 발전 전략을 수립하겠다”고 했다.보령 이종익 기자