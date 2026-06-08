추경호 “TK 신공항 국가책임사업으로… 행정통합도 계속 추진”

첫 기자간담회서 ‘실무·현장·소통’ 강조

이미지 확대 발언하는 추경호 당선인 추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구광역시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 2026.6.8. 연합뉴스

이미지 확대 기자 간담회 갖는 추경호 당선인 추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구광역시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 2026.6.8. 연합뉴스

세줄 요약 TK 신공항 국가책임사업 추진 강조

행정통합 중단 없이 지속 추진 의지

민생경제 최우선, 소통 행보 예고

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추경호 대구시장 당선인이 8일 대구·경북 신공항 건설과 행정통합에 대해 “중단 없이 계속 진행하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 가장 먼저 살필 업무로 민생 경제를 꼽았다.추 당선인은 이날 오후 대구 동구 신천동에 있는 대구콘텐츠센터에서 인수위 현판식을 가진 뒤 기자간담회를 열고 “(신공항 사업은) 국가책임사업으로 해야 하며 국가의 전폭적인 지원이 필요하다”며 이같이 말했다. 그러면서 “업무보고를 통해 지금까지 진행된 사항을 듣고 현실적으로 최적의 방안을 마련하고 지역 국회의원의 의견도 들을 것”이라고 덧붙였다.행정통합과 관련해서는 “이철우 경북지사를 만나 심도 있게 논의하고, 중단 없이 추진한다”고 힘줘 말했다.선거 기간 이슈로 떠오른 도시철도 4호선 차량 시스템 변경 공약에 대해선 “주민들 의견과 시민사회의 의견 듣고 논의하겠지만 현재 방침은 모노레일로 전환이다”고 말했다. 앞서 그는 4호선 건설 방식을 기존 철제차륜 AGT(무인궤도교통) 방식에서 모노레일로 변경하겠다는 공약을 발표한 바 있다.경제부시장 인선 등에 대한 질문에는 “이제 고민을 시작했다”며 “인사 문제에 관해 어떤 원칙이나 가이드라인을 벌써 이야기하면 수없이 많은 하마평이 있을 것 같아 아직 이야기할 단계가 아니다”라며 신중한 입장을 밝혔다.추 당선인은 이날 간담회에서 소통을 거듭 강조했다. 그는 “나를 지지한 사람들만 선별해 소통하겠다는 생각은 없다”며 “지지 여부를 떠나 대구 현안을 고민해야 할 파트너로 생각하면서 만나고 소통하겠다”고 강조했다.이와 함께 인수위는 실무형, 현장형으로 최소한의 규모로 꾸렸다고 추 당선인은 설명했다. 곽대훈 인수위원장도 “(인수위 활동 기간이) 길지 않으므로 기본적으로 밀도있고 치밀하게 일할 것”이라며 “추 당선인이 갖고 있는 실무형, 현장형 인수위 구상에 대해선 전적으로 동의한다”고 부연했다.대구 민경석 기자