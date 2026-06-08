서준오 노원구청장 당선인 “미래경제도시 성과로 보답하겠다”

세줄 요약 당선증 교부식 참석, 28명 당선인 교부

노원 미래경제도시 전환 의지 표명

다음 달 1일 취임 예정, 인수위 준비

이미지 확대 서준오(오른쪽) 서울 노원구청장 당선인이 8일 구청에서 열린 당선증 교부식에서 기념사진을 찍고 있다.

서준오 당선인 제공

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서준오 노원구청장 당선인이 8일 정용석 노원구 선거관리위원회 위원장으로부터 당선증을 받았다.노원구선거관리위원회는 이날 오후 3시 구청 대강당에서 당선증 교부식을 열고 서 당선인을 비롯해 시의원 당선인 6명과 구의원 당선인 21명 등 28명에게 당선증을 교부했다.서 당선인은 인수위원회 준비 기간을 거쳐 다음 달 1일 취임한다.그는 당선증 교부식에서 “이번 결과는 노원구를 오래된 베드타운에서 기업과 일자리가 넘치는 미래경제도시로 만들라는 구민들의 요구라고 생각한다”며 “더 낮은 자세로 성실하게 임해 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.서울 노원 상계동 출생의 서 당선인은 서울시의원, 청와대 기후환경비서관실 행정관, 우원식 국회의원 보좌관, 김성환 노원구청장 비서실장 등을 지냈다. 6·3 지방선거에서 59.99% 득표율로 당선됐다.서유미 기자