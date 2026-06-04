정치 6·3 지방선거 [포토] 꽃다발 든 오세훈 서울시장 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/04/20260604800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-04 10:35 입력 2026-06-04 10:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 12 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 입장을 밝힌 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 4일 부산 북구 선거사무소에서 당선이 확정된 후 손을 맞잡고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 전재수 부산시장 후보가 4일 부산 부산진구 선거사무소에서 당선이 확실시 되자 아내와 손을 맞잡고 있다. 2026.6.4 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 김상욱 울산시장 후보가 3일 울산시 남구 자신의 선거사무소에서 당선이 확실시되자 꽃다발을 받고 환호하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 전은수 충남 아산을 보궐선거 당선인이 4일 자신의 선거사무소에서 지지자들로부터 축하받고 인사하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 당선이 유력시되면서 4일 오전 대구 범어네거리 선거사무소에서 축하 꽃다발을 목에 걸고 밝게 웃고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 박수현 충남지사 후보가 4일 충남 천안시 동남구 신부동에 있는 선거사무소에서 당선이 확실시되자 꽃다발을 들고 기념 촬영하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 신용한 충북도지사 후보가 3일 오후 청주 소재 선거 사무소에서 당선이 유력시 되자 당선 세레머니를 하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 후보가 4일 춘천시 더불어민주당 강원도당에서 당선이 확실시된 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 4일 평택 선거사무소에서 당선이 확실시되자 손을 들어올리고 있다. 2026.6.4 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 인천시장에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보가 4일 인천 미추홀구 선거사무소에서 당선이 확실시되자 축하받고 있다. 2026.6.4 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 경기도지사에 출마한 더불어민주당 추미애 후보가 4일 경기도 수원시 선거사무소에서 당선이 확실시되자 기뻐하고 있다. 2026.6.4 [공동취재] 연합뉴스 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 입장을 밝힌 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지