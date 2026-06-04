제 9회 전국동시지방선거

[포토] 꽃다발 든 오세훈 서울시장 후보

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수정 2026-06-04 10:35
입력 2026-06-04 10:29
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남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
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thumbnail - 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 입장을 밝힌 뒤 기뻐하고 있다.

연합뉴스
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