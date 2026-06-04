김동욱 서울 도봉구청장 당선 “변화와 발전 위해 쉼 없이 뛰겠다”

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세줄 요약 도봉구청장 선거 김동욱 당선

득표율 52.14%로 현역 제쳐

창동·아레나 활성화 공약 제시

이미지 확대 김동욱(가운데) 서울 도봉구청장 후보가 4일 새벽 서울 도봉구 쌍문동에 마련된 선거사무실에서 축하 세러머니를 하고 있다.

캠프 제공

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김동욱(60) 더불어민주당 도봉구청장 후보가 6·3 지방선거에서 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 김 당선인은 도봉구청장 선거에서 득표율 52.14%를 얻어 현역 오언석 국민의힘 구청장(47.85%)을 이겼다.김 당선인은 “저 개인에 대한 승리가 아니라, 더 나은 도봉을 만들어 달라는 구민 여러분의 엄중한 명령이라고 생각한다”며 “여러분께서 보내주신 기대와 신뢰의 무게를 깊이 새기겠다”고 밝혔다.그는 제5대 최연소 서울시의원으로 정계에 입문해 제8대와 9대 시의회를 거쳤으며, 9대 시의회에서는 민주당 원내대표까지 지내는 등 풍부한 의정 경험과 높은 행정 이해도를 갖춘 인물로 평가받는다. 이어 창동 역세권 및 아레나 공연장 활성화를 핵심 공약으로 꼽고 상권 활성화와 청년 일자리 창출에 집중할 계획이다. 아울러 서울아레나 개장 등에 대비한 주변 교통대책도 차질 없이 완비하겠다는 구상이다.김 당선인은 “결과로 평가받는 구청장이 될 것”이라며 “행정의 속도를 높이고 현장의 목소리를 더 가까이 들으며 도봉의 변화와 발전을 위해 쉼 없이 뛰겠다”고 전했다.유규상 기자