민주 유찬종, 서울 종로구청장 당선…“문화경제도시 종로 키울 것”

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세줄 요약 유찬종, 종로구청장 선거서 52.52%로 당선

민주당, 4년 만에 종로구청장 자리 탈환

문화경제 중심도시와 현장 행정 비전 제시

이미지 확대 유찬종 더불어민주당 서울 종로구청장 후보 유찬종(왼쪽) 더불어민주당 서울 종로구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 캠프 사무실에서 꽃목걸이를 걸고 환호하고 있다.

캠프 제공

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6·3 지방선거 서울 종로구청장 선거에서 유찬종(67) 더불어민주당 후보가 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면, 유 당선인은 개표 100% 상황에서 52.52%를 득표해 47.47%를 얻은 정문헌 국민의힘 후보를 앞서며 당선을 확정 지었다. 2022년 지방선거 당시 정 후보에 4.4% 포인트 차로 패했던 그는 4년 만의 리턴매치에서 승리하며 정치 1번지인 종로구청장 자리를 민주당이 탈환했다.유 당선인은 “이번 승리는 제 개인의 승리가 아니라 더 나은 종로를 만들어 달라는 구민 여러분의 뜻이 모인 결과”라며 “선거 과정에서 제시된 다양한 정책과 의견 역시 종로 발전을 위한 소중한 자산으로 삼겠다”고 밝혔다.그는 민선 9기 종로구정 비전을 ‘문화경제 중심도시 종로’로 제시한 바 있다. ▲함께 돌보는 복지도시 ▲일자리 중심 경제도시 ▲평생교육 미래도시 등 6대 과제도 마련했다.유 당선인은 “책상보다 현장을 먼저 찾는 구청장이 되겠다”며 “앞으로 4년을 문화와 경제가 함께 성장하는 종로, 주민이 행복한 종로, 미래가 기대되는 종로를 만들겠다”고 강조했다.그는 연세대 법학과를 졸업하고 3·4대 종로구의회 의원, 9대 서울시의원 등을 지냈다. 서울시당 대변인과 21대 이재명 대통령 후보 공동상임선대위원장도 역임했다.김주연 기자