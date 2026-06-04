45석 중 민주 34석 압승… 제주도의회도 ‘파란 물결’

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지역구 27석·비례 7석 확보… 국민의힘 8석으로 후퇴

조국혁신당 1석 배분… 김혜지 후보 도의회 입성 주목

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 제주도 당선증 수여식 4일 오후 제주상공회의소 5층 대회의실에서 열린 제9회 전국동시지방선거 당선증 수여식에서 위성곤 제주도지사 당선인과 고의숙 제주도교욱감 당선인, 각 정당 비례대표 당선인들이 기념촬영하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당, 제주도의회 45석 중 34석 압승

국민의힘 8석 그쳐, 의회 영향력 위축

도지사·보궐선거 이어 제주 정치 재편

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제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당이 제주도의회 의석 45석 가운데 34석을 차지하며 압승했다.제주도지사와 국회의원 보궐선거(서귀포시)에 이어 도의회까지 사실상 휩쓸면서 제주 정치권이 다시 민주당 중심으로 재편됐다.4일 최종 개표 결과 민주당은 지역구 32석 중 27석, 비례대표 13석 중 7석을 확보해 모두 34석을 차지했다. 국민의힘은 지역구 3석과 비례대표 5석 등 8석에 그쳤고, 조국혁신당·진보당·무소속이 각각 1석씩을 얻었다.민주당은 제12대 도의회보다 의석을 늘리며 압도적 원내 1당 지위를 더욱 공고히 했다. 반면 국민의힘은 기존 12석에서 8석으로 줄어들며 의회 내 영향력이 크게 위축됐다.이번 선거는 제주 전역을 뒤덮은 ‘파란 물결’을 확인시킨 선거로 평가된다.제주시 22개 선거구 가운데 민주당은 18곳에서 승리했다. 국민의힘은 2곳에 그쳤고 진보당과 무소속이 각각 1곳씩 차지했다. 서귀포시 역시 10개 선거구 중 9곳을 민주당이 가져가며 일방적인 우세를 보였다.다선 의원들의 생환도 눈길을 끌었다.민주당에서는 강성의(화북동), 강철남(연동을), 박호형(일도2동), 송영훈(남원읍), 송창권(외도·이호·도두동), 양영식(연동갑), 임정은(대천·중문·예래동), 정민구(삼도1·2동) 의원이 나란히 3선 고지에 올랐다.강동우, 강봉직, 김기환, 김대진, 김승준, 양경호, 양홍식, 이경심, 하성용, 한권, 한동수 의원은 재선에 성공했다.국민의힘에서는 김황국 의원이 용담1·2동 선거구에서 56.13%를 득표하며 민주당 이창민 후보를 누르고 4선에 성공했다. 강충룡 의원도 3선 고지를 밟았고, 비례대표 출신 이남근 의원은 지역구에서 재선에 성공했다.군소정당과 무소속 후보들의 선전도 이어졌다.진보당 양영수 의원은 아라동을에서 51.97%를 얻어 재선에 성공했고, 조천읍에서는 무소속 김덕홍 후보가 민주당 김석진 후보를 2.41%포인트 차로 꺾는 이변을 연출했다.조국혁신당은 지역구 당선자는 배출하지 못했지만 비례대표 1석을 확보하며 처음으로 제주도의회 입성에 성공했다.비례대표 선거에서도 민주당의 우세는 이어졌다.정당 득표율은 민주당 49.37%, 국민의힘 32.87%, 조국혁신당 7.22% 순으로 집계됐다. 진보당(3.04%), 녹색당(3.01%), 개혁신당(3.00%)은 의석 배분 기준인 5%를 넘지 못해 원내 진출에 실패했다.이에 따라 비례대표 13석은 민주당 7석, 국민의힘 5석, 조국혁신당 1석으로 배분됐다.민주당은 박지은·임혜주·정다운·고석준·장희순·오경남·강영아 후보를 당선시키며 비례대표에서도 과반을 확보했다. 국민의힘은 김효·김태현·이정한·박왕철·김경애 후보를, 조국혁신당은 김혜지 후보를 각각 도의회에 진출시켰다.이번 선거 결과로 민주당은 도지사와 도의회 다수 의석을 동시에 확보하며 향후 제주도정 운영의 주도권을 쥐게 됐다. 반면 국민의힘은 원내교섭단체는 유지했지만 의석 감소로 견제력 약화가 불가피해졌다.제주 정가에서는 “민주당이 사실상 제주 정치 전반을 장악했다”는 평가와 함께 “강력한 여대야소 구도 속에서 협치와 견제 기능이 제대로 작동할 수 있을지가 제13대 도의회의 최대 과제가 될 것”이라는 전망이 나오고 있다.제주 강동삼 기자