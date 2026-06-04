용인 첫 재선 시장 이상일, “시민 대리인 역할 다할 것…반도체 프로젝트 흔들림 없이 추진돼야”

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세줄 요약 첫 재선 시장 당선, 책임감 강조

시민 대리인 역할과 협치 의지 표명

반도체 프로젝트 차질 없는 추진 약속

이미지 확대 이상일 용인특례시장이 4일 당선 기자회견을 하고 있다. 용인시 제공

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용인특례시 첫 재선 시장으로 당선된 이상일 시장이 “시민들의 기대에 부응할 수 있도록 더욱 무거운 책임감으로 시정을 이끌겠다”고 소감을 밝혔다.4일 시청 브리핑실에서 열린 당선 기자회견 자리에서 이 시장은 “지난 4년 동안 초심을 유지하며 시민과 공직자들의 힘과 지혜를 모아 용인의 도약 기반을 만들기 위해 최선을 다했고, 그 노력에 대한 평가가 이번 선거 결과로 나타났다고 생각한다”라며 이같이 전했다.이 시장은 “선거운동 과정에서 많은 시민이 ‘다시 한번 일할 기회를 줘야 한다’고 말씀해 주셨다”며 “그 평가들이 모여 승리의 밑거름이 됐으며, 시민들께서 제게 더 일하고, 더 변화시키고, 더 성취하라는 명령을 내렸으니 선거 때 약속했던 것처럼 시민만 믿고 일만 하겠다”고 강조했다.그러면서 “시민이 진정한 주인이고 시장을 비롯한 모든 선출직 공직자는 시민의 대리인일 뿐”이라며 “저 역시 시민의 대리인으로서 역할을 충실히 수행하는 것이 가장 중요한 책무라고 생각한다”고 강조했다.이번 선거 결과와 관련해서는 “시민들이 시정 운영을 함에 있어 견제와 균형을 바탕으로 한 협치를 이뤄달라는 뜻과 함께 용인 반도체 프로젝트를 차질 없이 추진하라는 명령을 투표로 나타낸 것”으로 해석했다.그는 “용인 발전을 위한 일에는 여야가 따로 있을 수 없다. 초당적으로 힘을 모아야 한다”고 강조하며 더불어민주당 소속인 용인 지역 국회의원 네 명과의 회동을 공개 제안했다.이어 “추미애 경기도지사 당선인은 국회의원과 당 대표 등을 지낸 경륜 있는 정치인”이라며 “경기도를 잘 이끌 것으로 기대하며 용인특례시장으로서 협력할 부분은 최선을 다해 협력하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자