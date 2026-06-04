경주 최초 3선 성공한 주낙영 시장…“세계적인 도시 위상 이어갈 것”

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세줄 요약 APEC 성공 개최로 경주 최초 3선 달성

70.67% 득표로 민주당 후보에 압승

세계적 도시·관광 6000만 시대 구상

이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 주낙영 경주시장 후보가 4일 당선 소감을 밝히고 있다. 선거 캠프 제공

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주낙영 경북 경주시장이 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최에 힘입어 최초 3선에 성공했다.제9회 전국동시지방선거에서 국민의힘 후보로 나온 주 시장은 70.67%의 득표율로 더불어민주당 박근영 후보(29.32%)를 꺾고 당선됐다. 그는 2018년과 2022년에 이어 이번 선거에도 승리하면서 경주지역 최초 3선 단체장이라는 타이틀을 달게 됐다.주 시장은 4일 “이번 선거 결과는 지난 8년간 시민 여러분과 함께 만들어 온 경주의 변화와 성과를 멈추지 말고 더 크게 완성하라는 시민의 뜻”이라며 “시민 여러분이 보내준 표의 무게를 결코 잊지 않겠다”고 소감을 밝혔다.앞으로의 시정 운영 방향에 대해 그는 “APEC을 통해 높아진 경주의 위상을 세계적인 도시 경쟁력으로 이어가고, 관광객 6000만 시대를 준비하겠다”며 “역사문화 도시의 품격을 높이고, 미래 산업과 좋은 일자리를 키워 청년이 돌아오는 경주를 만들겠다”고 강조했다.경주 출신인 주 시장은 대구 능인고와 성균관대를 졸업한 뒤 제29회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 경북도 기획관리실장과 행정안전부 지방분권지원단장, 경북도 행정부지사 등을 역임하며 중앙과 지방 행정을 아우르는 행정 전문가로 평가받고 있다.끝으로 주 시장은 “경주 최초 3선 시장에 걸맞도록 더 큰 책임을 다하겠다”며 “어르신이 편안하고, 아이 키우기 좋은, 청년이 희망을 가질 수 있는 경주를 만들겠다”고 했다.경주 김형엽 기자