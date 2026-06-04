정청래 “전국적으로 민주당 큰 승리…서울 탈환 못 해 아프다”

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“국민은 항상 옳다…현명한 선택 감사”

오중기·김부겸 “아쉽게 패배 깊은 위로”

진보당 “연대 감사”…혁신당 언급 안 해

이미지 확대 6·3지방선거 결과 관련 기자회견 하는 정청래 대표 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘6·3지방선거 결과’ 관련 기자회견에서 모두발언을 하고 있다.

이미지 확대 인사하는 정청래 대표 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘6·3지방선거 결과’ 관련 기자회견에서 인사를 하고 있다.

세줄 요약 전국적 승리 평가와 국민 감사 표명

서울 탈환 실패 아쉬움과 낙선자 위로

연대 확대·결선투표제 공론화 검토

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정청래 더불어민주당 대표는 4일 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다”면서도 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 밝혔다.정 대표는 이날 오전 국회에서 6·3지방선거 결과 관련 기자회견을 갖고 “국민은 항상 옳다. 국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중한다”며 이같이 말했다.그러면서 “이재명 정부 출범 후 꼭 1년 만에 치러진 전국 선거”라면서 “이재명 정부와 손발을 맞춰 일 잘하는 지방 일꾼들을 뽑아주실 것을 간곡하게 부탁드렸다. 그 부탁을 들어주신 국민 여러분께 다시 한번 거듭 깊이 감사드린다”고 했다.다만 정 대표는 “혼신을 다했지만 아쉽게 패배하신 후보자들께 깊은 위로의 말씀을 전한다”면서 “특히 죽을힘을 다했던 오중기 경북지사 후보께 정말 감사하고 미안하다”고 전했다.이어 “김부겸 대구시장 후보도 정말 마지막까지 모든 것을 다 바쳐 선거운동에 임하셨는데 너무 안타깝게 석패하셔서 마음이 아프다”면서 “당 대표로서 당선되신 분들께 축하도 드리지만 험지에서 낙선하신 분들께 더 깊은 위로를 전한다”고 덧붙였다.정 대표는 진보당을 향해선 “특별히 울산시장 단일화를 통해 승리의 기세를 모아주신 진보당 당원 여러분들께도 깊이 감사드린다”며 “연대하면 커진다”고 감사를 표했다.그러나 지방선거 전 합당 논의가 무산됐던 조국혁신당에 대해선 구체적으로 언급하지 않았다. 정 대표는 “다른 당과의 연대 방법에 대해서도 앞으로 공론화 과정을 통해서 깊이 고민, 연구하도록 하겠다”며 “많은 분들께서 결선투표제 등을 도입하면 어떠냐는 제안을 해주셨는데 이 부분에 대해서 공론화하는 과정을 거쳐서 좋은 결론을 내보도록 하겠다”고 말했다.정 대표는 “이번 선거 과정에서 보내주신 국민 여러분들의 따뜻한 격려와 응원, 따끔한 질책까지 전부 겸손하고 겸허하게 받들겠다”면서 “더 좋은 민주당, 더 큰 민주당이 되는 성찰을 위한 자양분으로 삼겠다”고 강조했다.강윤혁 기자