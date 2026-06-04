제 9회 전국동시지방선거

[속보] 6·3 지방선거 시도지사, 민주 12곳·국힘 4곳 승리

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윤예림 기자
수정 2026-06-04 10:04
입력 2026-06-04 10:04
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6.3 지방선거일인 3일 전북 전주시 화산체육관에 투표함이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스
6.3 지방선거일인 3일 전북 전주시 화산체육관에 투표함이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스


6·3 지방선거 시도지사, 민주 12곳·국힘 4곳 승리



국회의원 재보궐선거, 與 9곳·국힘 4곳·무소속 1곳 승리

윤예림 기자
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