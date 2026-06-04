정치 6·3 지방선거 [속보] 6·3 지방선거 시도지사, 민주 12곳·국힘 4곳 승리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/04/20260604500103 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-06-04 10:04 입력 2026-06-04 10:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6.3 지방선거일인 3일 전북 전주시 화산체육관에 투표함이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스 6·3 지방선거 시도지사, 민주 12곳·국힘 4곳 승리 국회의원 재보궐선거, 與 9곳·국힘 4곳·무소속 1곳 승리윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지