국민의힘 김경대 용산구청장 당선…“거침없는 용산 개발”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 김경대, 용산구청장 선거 당선 확정

52.31% 득표로 강태웅 후보 제쳐

용산 개발·정비사업 신속 추진 강조

이미지 확대 김경대 국민의힘 용산구청장 후보.

캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 서울 용산구청장 선거에서 김경대(54) 국민의힘 후보가 승리했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시 44분 기준 개표율 100% 상황에서 김 당선인은 52.31%를 득표해 45.98%를 얻은 강태웅 더불어민주당 후보를 누르고 당선을 확정했다.용산구의회 3선 의원 출신인 김 당선인은 2018년에 이어 두 번째 용산구청장 본선에 도전한 끝에 당선됐다.구의원 임기 동안 지구단위 계획 재정비 등 도시 행정에 공을 들인 그는 선거 기간 내내 신속한 정비사업과 용산국제업무지구 등 개발사업의 안정적 추진을 강조했다.주요 공약은 ▲용산개발 신속추진단 설치 ▲용산국제업무지구 조성 지원 ▲경부선·경의중앙선 철도 지하화 추진 ▲신분당선 보광역 신설 추진 등이다.김 당선인은 중앙대에서 행정학 박사를 취득했다. 30대에 지역 정치를 시작해 용산구의회 제4·5·7대 의원을 지냈다.서유미 기자