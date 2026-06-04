류경기 중랑구청장 ‘3선 달성’…“중랑 대도약 완성하겠다”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 류경기 중랑구청장 3선 성공, 득표율 62.57% 기록

40만 구민에 감사, 성과로 보답하겠다는 약속

GTX-B·면목선·주택 4만 가구 공급 추진

이미지 확대 류경기 서울 중랑구청장이 6·3 지방선거에서 당선이 확실시 된 4일 캠프에서 축하를 받고 있다.

류경기 후보 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

류경기(65) 더불어민주당 중랑구청장 후보가 6·3 지방선거에서 당선되며 3선에 성공했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 류 당선인은 오전 9시 25분 기준 중랑구청장 선거에서 득표율 62.57%를 얻었다. 류 당선인과 맞붙은 황종석 국민의힘 후보는 37.42%의 득표율로 2위에 머물렀다.그는 “압도적인 지지를 보내주신 40만 중랑구민 여러분께 진심으로 머리 숙여 감사드린다”며 “성과를 반드시 내겠다”고 밝혔다.류 당선인은 서울시 대변인, 기조실장, 행정1부시장 출신 행정 전문가다. 그는 당면 과제로 교통 인프라 확충과 주택 개발을 민선 9기의 최우선 과제로 꼽았다. GTX-B 노선 완공과 면목선 착공 추진 등을 비롯해 27개의 주택 개발 후보지의 4만 가구를 신속하게 공급할 계획이다. 이어 교육 인프라와 역사적인 자산을 구축하는 데도 집중할 예정이다.그는 “구청장은 살림하는 역할이고 현장을 관리하는 현장 살림자”라며 “그 마음을 잊지 않고 우리 40만 구민의 곁에서 마음을 항상 살피면서 먼저 앞장서서 뛰고 봉사하며 중랑의 대도약을 완성해내겠다”고 전했다.유규상 기자