[속보] 정원오 “제가 부족, 모든 게 제 탓…시민 선택 무겁게 받아들여” 패배 인정

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세줄 요약 정원오, 서울시장 선거 패배 인정

시민 선택 무겁게 받아들이겠다고 발표

부족함과 책임을 모두 자신에게 귀속

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보. 연합뉴스TV 캡처

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존경하고 사랑하는 서울 시민 여러분, 진심으로 고맙습니다.시민 여러분의 선택을 무겁고 겸허히 받들겠습니다.제가 부족했습니다.모든 것이 제 탓입니다.더 가까이 다가가지 못했고, 더 깊이 듣지 못했습니다.더 넓게 마음을 얻지 못했습니다.저를 믿고 함께 해주신 시민 여러분,선거운동원과 자원봉사자, 또 캠프 관계자, 당원 동지 여러분께 기대에 보답하지 못해 송구합니다.함께 경쟁해주신 후보님들께도 감사드립니다.당선되신 오세훈 후보께 축하의 말씀 전합니다.그동안 보내주신 따뜻한 마음, 거리에서 잡아주신 손, 끝까지 함께해주신 응원 잊지 않겠습니다.감사합니다.신진호 기자