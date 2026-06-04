조유진 서울 영등포구청장 당선…“주민과 24시간 소통하는 구청장”

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민주당, 4년 만에 영등포 탈환

이미지 확대 조유진(왼쪽) 더불어민주당 서울 영등포구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 영등포구 영등포동에 마련된 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세리머니를 하고 있다. 캠프 제공

세줄 요약 영등포구청장 선거 조유진 당선 확정

개표율 92.37%서 50.99% 득표

구민과 24시간 소통 약속

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6·3 지방선거 서울 영등포구청장 선거에서 조유진(60) 더불어민주당 후보가 승리했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면, 조 당선인은 이날 오전 9시 기준 개표율 92.37% 상황에서 50.99%를 득표해 49.00%를 받은 국민의힘 최웅식 후보를 누르고 당선됐다.조 당선인은 이날 새벽 당선이 확실시되자 캠프에 마련된 개표 상황실에서 “영등포를 위해 일할 기회를 주신 38만 구민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 상황실에는 지지자와 주민들이 몰려 박수를 보냈다.그는 “이 선거 결과는 대한민국 정상화에 대한 구민 여러분의 준엄한 명령”이라며 “이재명 대통령 임기 동안 중앙과 지방이 협력해 민생 경제를 잘 챙기라는 절박한 주문”이라고 말했다. 이어 “지역 현안은 물론 장기적인 발전 전략도 빠짐없이 살피겠다”며 “구민과 24시간 소통하는 구청장이 되겠다”고 강조했다.조 당선인은 5대째 영등포에서 산 토박이로 서울대 법학과를 졸업하고 노무현 정부에서 청와대 행정관을 지냈다.그는 민선 9기 구정 방향으로 여의도로 선회한 제2세종문화회관을 원위치로 되돌리고 영등포 전체를 국제금융특구화하겠다고 약속했다.송현주 기자