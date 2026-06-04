[속보] “‘봉쇄’ 잠실7동 투표소 관련 112신고 135건 접수”

에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
1 / 3
-
권훈의 골프 확대경(42)권훈 문화체육부 전문기자
디펜딩 챔프·직전 우승자·상금 1위… 오래 노출되는 ‘메인 방송조’ 뛴다
-
사이언스 브런치(240)유용하 과학전문기자
즐거운 선생님 vs 화난 선생님, 학생들 성적 갈랐다
-
강 기자의 세종실록(8)세종 강주리 기자
해수욕장서 치킨 배달? 가능합니다…생활밀착형 ‘국민체감과제’ 눈길
-
로:맨스(95)서진솔 기자
선거사범 평균 4000명, 선거법 공소시효 고작 6개월…검경 협력 방안은 ‘깜깜’
-
오경진의 폐허에서 무한으로(11)오경진 문화체육부 기자·문학평론가
시의 뮤즈여, 용서해다오… 먹고 살려고 쓴 글에도 내 피가 어려있으니
-
외안대전(62)백서연 기자
훈련국에서 지휘국으로…‘림팩’ 첫 참가 정조대왕함, 한국군 지휘역량 ‘쇼케이스’
-
글로벌 인사이트(298)김신우 수습기자
스위스 ‘인구 상한제’ 국민투표… 법으로 못박는 반이민 정책
-
달콤한 사이언스(473)유용하 과학전문기자
인류 문명 탄생 ‘비옥한 초승달 지대’ 형성의 비밀 풀었다
-
대한민국 ‘생산적 금융’ 설계도(12)황인주·박소연 기자
‘씨앗 금융’ 이찬우 NH농협금융 회장
-
박성국의 러닝 보급소(15)글·사진 박성국 문화체육부 기자
“1분 뛰면 1시간 걷는 효과”… 의사들이 러닝에 푹 빠진 이유
-
국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’(7)김경두 기자
민간 세무 앱에 낚였나요?…‘수수료 0원’ 숨은 세금 돌려받기 쉬워요
-
창업주의 비밀노트(7)곽소영 기자
“돈만 버는 기업은 수전노”…유한양행 100년 ‘유일한의 유산’
-
소녀에게, 메시지가 도착했습니다(25)홍인기·최재성·명종원·박상연 기자
“온라인 성착취, 방치하지 않겠다”…교육감 출마 후보자 41명 약속
-
월요인터뷰(99)제주 강동삼 기자
서명숙이 남긴 놀멍 쉬멍 걷는 길… 시속 3㎞로 행복 97% 채우는 길
-
듣는 그날의 사건현장(74)정연호 기자
시신 숨긴 시간 ‘16년’, 살인 죗값은 ‘14년’… 시멘트 살인범의 면죄부
-
주목, 이주의 법안(7)김서호·박효준 기자
누가 우리 집 거실을 훔쳐본다고?…‘스마트홈’ 보안 사고 방지 법안 발의
-
박상준의 문장 여행(7)글·사진 박상준 여행작가
세월을 품은 절집… 속세는 지워지고 산세만이 남았다
-
서울 로드(11)김주연 기자
박종철 열사, 그리고 도시빈민·고시촌을 기억하는 길
-
이번 주말 여기 주목(4)유규상 기자
문밖 나서 도전해보고, 정원 그려보고…삶의 활력 ‘이곳’서 충전하세요
-
워싱턴 NOW(4)워싱턴 임주형 특파원
‘트럼프 픽’ 후보, 중간선거 경선 승리…공화당 ‘승리’로 이어질까
-
취중생(131)유승혁 기자·이지 수습기자
35%의 협상력·1%의 체념…삼성 타결 뒤 번진 중소기업 한숨
-
와쿠와쿠 도쿄 리포트(4)도쿄 명희진 특파원
“일본서 장사 접으라는 거냐”…외국인 창업비자 96% 급감 무슨 일
-
K-과학인재 아카데미(34)장진복 기자
“미래의 노벨상 키운다”… 대학 K과학인재 ‘톱10’
-
월드 핫피플(125)윤창수 전문기자
‘만능장관’ 루비오, DJ까지 “DJ명 말못해”
-
주간 여의도 WHO(71)이준호 기자
‘영남 4선’ 일군 민홍철 “민주당 전국 정당화에 가장 부합”
-
넷만세(95)이정수 기자
“출근 첫날 강아지 발작…일주일 쉬더니 퇴사한다는 직원 이해되세요?”
-
가정용 로봇, 특이점이 온다(3)곽소영·이범수 기자
노인 부축 로봇 넘어지면?… 안전 가이드라인 필요해
-
보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서(5)김희리·김주환·서진솔 기자
“보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”
-
2026 투자 격차 리포트(8)김예슬·황인주·이승연 기자
“영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”
-
생생우동(53)송현주 기자
BTS 공연 전후 어디? 서울 이곳저곳 순례 떠나요
-
실손, 다시 다수를 위한 제도로(3)김예슬·황비웅 기자
관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다
-
초격차 과학인재 1만人 프로젝트(37)유용하 과학전문기자·장진복 기자
“100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”
-
AI의 습격-법전 대신 알고리즘(7)서진솔 기자
“변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨
-
결혼, 다시 봄(10)김가현 기자
워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”
-
재계 인맥 대탐구(160)김현이 기자
주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기