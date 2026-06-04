제 9회 전국동시지방선거

[속보] “‘봉쇄’ 잠실7동 투표소 관련 112신고 135건 접수”

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윤예림 기자
수정 2026-06-04 08:54
입력 2026-06-04 08:54
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4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 밤새 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스
4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 밤새 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스


윤예림 기자
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