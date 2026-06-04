국내 첫 10선 기초의원 탄생…안동서 무소속 이재갑 당선

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 안동 무소속 이재갑, 국내 첫 10선 기초의원 탄생

1991년 첫 당선 뒤 지방선거마다 연속 승리

35년 의정 경력에 4년 더해 40년 가까이 활동

이미지 확대 이재갑 안동시의원 후보. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내에서 첫 10선 기초의원이 탄생했다.제9회 전국동시지방선거에서 경북 안동시에서 무소속으로 출마해 당선된 이재갑(72) 안동시의원이 주인공이다.이 의원은 이번 당선으로 지금까지 9선 기초의원으로 보낸 35년에 향후 4년을 더해 40년 가까이 기초의원 신분을 유지하게 됐다. 지방선거 횟수로는 이번이 제9회지만 그는 10선 의원이다.풀뿌리 민주주의 부활로 1991년 치러진 ‘구·시·군의회의원선거’에서 당선된 데 이어 1995년부터 이번까지 9번의 ‘전국동시지방선거’에서 내리 당선됐다.지방선거는 물론 국회의원 선거 등 다른 선거에서도 10선 기록은 상당 기간 깨기 어려울 것으로 보인다. 고 김영삼 전 대통령과 고 김종필 전 총리도 9선 국회의원을 하는 데 그쳤다.문경근 기자