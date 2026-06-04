국회의원 출신이 시의원 당선…체급 낮춘 손혜원 통했다

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세줄 요약 전 국회의원 손혜원, 목포시의원 당선

무소속 출마로 원도심 재생 공약 부각

기초의원 도전, 이례적 정치 행보 주목

이미지 확대 손혜원 전 국회의원, 목포시의원 당선 제9회 전국동시지방선거 목포시의원에 출마한 무소속 손혜원(오른쪽 2번째) 후보가 4일 당선 소식을 듣고 지지자들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.6.4 손혜원 당선인 측 제공.

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6·3 지방선거에서 ‘지방 소멸을 막겠다’며 전남 목포시의원 선거에 출마한 손혜원 전 국회의원이 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 손혜원 무소속 후보는 목포시의원 라 선거구(목원동·동명동·만호동·유달동)에서 2057표(24.37%)를 얻어 당선권에 진입했다. 해당 선거구는 상위 3명이 당선되는 중선거구다.손 당선인은 3210표를 얻은 이형완 더불어민주당 후보에 이어 2위를 기록하며 목포시의회 입성에 성공했다.제20대 국회의원을 지낸 손 당선인의 기초의원 출마는 이번 지방선거에서 전국적인 관심을 모았다. 전직 국회의원이 광역단체장이나 광역의원 선거에 출마한 사례는 있었지만, 기초의원에 도전해 당선된 경우는 매우 이례적이라는 평가를 받는다.손 당선인은 선거 기간 내내 “원도심이 살아야 목포가 산다”며 목포 원도심 재생을 핵심 공약으로 내세웠다. 그는 당선 직후 “일할 수 있는 자격을 얻었다. 이제부터 시작”이라며 “어떤 일부터 어떻게 시작해야 하는지 살펴보고 목포 원도심에 관광객이 흘러넘치도록 만들겠다”고 밝혔다.이어 “올해 안에 가시적인 성과가 나타날 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.브랜드 디자이너 출신인 손 당선인은 소주 브랜드 처음처럼, 참이슬, 커피 브랜드 엔제리너스 등의 디자인 작업으로 이름을 알렸다.이후 2015년 새정치민주연합 홍보위원장으로 정치권에 입문했으며, 당명을 ‘더불어민주당’으로 변경하는 과정에 참여했다. 2016년 제20대 총선에서 서울 마포을에 출마해 당선되며 국회에 입성했다.손 당선인은 2019년 목포 원도심 부동산 매입 의혹으로 재판에 넘겨졌으나, 부패방지법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 확정받았다. 다만 차명 부동산 매입과 관련해서는 벌금형이 선고됐다.2020년부터 목포에 거주하며 지역 활동을 이어온 손 당선인은 이번 선거에서 무소속으로 출마해 ‘원도심 살리기’를 내세웠고, 결국 유권자들의 선택을 받으며 ‘국회의원 출신 기초의원’이라는 이례적인 기록을 남기게 됐다.김유민 기자