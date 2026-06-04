“강북 새로운 미래”…정창수 민주당 강북구청장 후보 ‘당선 확실시’

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세줄 요약 정창수 민주당 후보, 강북구청장 당선 확실시

소통·실용 강조하며 강북 새 미래 약속

신강북선·재개발 등 핵심 공약 제시

이미지 확대 정창수(오른쪽) 더불어민주당 서울 강북구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 강북구 수유동 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 양팔을 들어 올리며 세리머니를 하고 있다. 캠프 제공

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“소통을 통해 실용을 찾고 실용을 통해 성과를 내는 구청장이 되겠습니다.”제9회 전국동시지방선거 서울 강북구청장 선거에서 당선이 확실시된 정창수 더불어민주당 후보는 4일 새벽 수유동 선거사무실에서 “구민과 함께 강북의 새로운 미래를 열어가겠다. 말보다 실천, 약속보다 성과로 평가받는 구청장이 되겠다”며 이렇게 밝혔다.초선 강북구청장에 도전한 정 후보는 4일 오전 3시 40분 기준 개표율 86.90% 상황에서 56.72%를 득표했다.그는 “강북구민들께서 일 잘하는 이재명 정부와 호흡 맞춰 일할 유능한 후보를 선택해주신 것”이라며 “저 개인에 대한 평가가 아니라 강북의 더 큰 도약과 변화를 바라는 구민 여러분의 열망이 담긴 결과”라고 말했다. 이어 “선거 과정에서 저를 지지해주신 분들뿐 아니라 다른 후보를 선택하신 분들의 뜻도 소중히 받들어 강북구민 모두의 구청장으로 거듭나겠다”며 “강북은 충분한 잠재력과 가능성을 가진 도시”라고 강조했다.민선 9기를 앞두고 그는 강북 발전을 위한 핵심 공약으로 ▲신강북선 강남 직결 추진 ▲재개발·재건축 신속 지원 ▲북서울꿈의숲·오현적환장 일대 강북형 힐링테마파크 조성 ▲시립 강북어린이병원 추진 ▲지역경제·골목상권 활성화 등을 제시했다.송현주 기자