[속보] 평택을 승자는 국힘 유의동…조국, 고배 마셨다

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세줄 요약 평택을 재보선 유의동 국민의힘 후보 당선

조국혁신당 조국 후보 3위 낙선

유 후보 시민 명령 무겁게 수용

이미지 확대 기뻐하는 유의동 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 4일 평택 선거사무소에서 당선이 확실시되자 기자들을 향해 손을 들어보이고 있다. 2026.6.4 공동취재

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6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재·보궐선거에서 최대 격전지로 꼽힌 경기 평택을의 최종 승자는 유의동 국민의힘 후보가 됐다. 두번째 국회 입성을 노렸던 조국 조국혁신당 후보는 3위로 고배를 마셨다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 개표가 96.25% 진행된 가운데 유 후보는 34.57%의 득표율로 김용남 더불어민주당 후보(28.93%)를 꺾고 당선을 확정지었다.조 후보의 출마로 화제를 모았던 경기 평택을은 조 후보와 유 후보, 김 후보의 ‘3파전’ 양상을 보였다. 이어 유 후보와의 단일화를 이루지 못한 황교안 전 국무총리가 자유와혁신 후보로 나서며 이목을 끌었다.유 후보는 당선이 확실시되자 “지금 나라도 어렵고 당의 상황도 매우 어렵다. 시민들이 어려운 시기에 중차대한 임무를 허락한 이유가 있다고 생각한다”면서 “저에게 주어진 소임을 무겁게 받아들이면서 한 발짝 한 발짝 시민들이 준 명령을 따라 걸어가겠다”고 약속했다.조 후보는 낙선을 확정지은 뒤 선거사무소를 찾아 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 ‘국힘 제로(0)’의 실현이었는데 평택에서는 완수하지 못했다”면서 “선거 결과를 겸허히 받아들인다. 제가 모자라 기대에 부응하지 못했다”고 고개를 숙였다.김소라 기자