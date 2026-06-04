[속보] 민주당 전재수, 부산시장 당선 유력[KBS]

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세줄 요약 전재수 부산시장 당선 유력, 개표 90.41% 진행

50.53% 득표로 박 후보에 4만1624표 차 우세

출구조사·예측조사서도 승리 가능성 제기

이미지 확대 기호 1번 찍어주세요 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 2일 부산 사하구 하단오일장을 방문, 시민과 상인들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02 연합뉴스

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3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 당선이 유력하다고 KBS가 전했다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 개표가 90.41% 진행된 가운데 전 후보는 50.53%를 득표해 47.90%를 득표한 박 후보에 앞서고 있다.두 후보의 득표차는 4만 1624표다.전 후보의 승리는 방송사 출구조사 및 예측조사에서도 어느정도 예견됐다.전날 JTBC가 발표한 예측조사에 따르면 전 후보는 박 후보를 9.5%포인트차로 앞설 것으로 예상됐다. 방송3사가 발표한 출구조사 결과에서는 박 후보가 전 후보를 1.9%포인트차로 앞선 채 접전을 벌일 것으로 관측됐다.김소라 기자