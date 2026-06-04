[속보] ‘5파전’ 경기 평택을서 국힘 유의동 후보 당선 확실

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세줄 요약 평택을 재보선, 유의동 당선 확실

개표율 78.90%, 유 후보 1위 유지

김용남·조국 후보 2위권 접전

이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 2일 경기도 평택시 안중읍에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2. 연합뉴스

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6·3 국회의원 재·보궐선거 경기 평택을 개표가 80%에 육박한 가운데 국민의힘 유의동 후보가 더불어민주당 김용남 후보와의 격차를 3886표로 벌리며 당선이 확실시됐다.중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 4일 오전 2시 11분 기준 경기 평택을 개표율은 78.90%다.현재 유 후보는 2만 5982표를 얻어 득표율 34.13%로 1위를 기록하고 있다. 김 후보는 2만 2096표, 득표율 29.02%로 2위에 올라 있다. 두 후보 간 격차는 3886표다. 득표율 차이는 5.11%p다.조국 조국혁신당 후보는 2만 1106표, 득표율 27.72%로 3위를 기록하며 김 후보를 추격하고 있다. 김 후보와 조 후보 간 표 차는 990표, 득표율 차이는 1.30%p다.이어 황교안 자유와혁신 후보는 4631표, 득표율 6.08%, 김재연 진보당 후보는 2304표, 득표율 3.02%를 기록 중이다.평택을은 부산 북구갑과 함께 이번 국회의원 재·보궐선거의 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽혀 왔다. 앞선 집계에서 유 후보와 김 후보의 격차는 2707표였지만, 개표가 80% 가까이 진행되면서 3886표까지 확대됐다.유 후보가 선두를 유지하는 가운데 김 후보와 조 후보 간 2위권 경쟁도 접전 양상을 이어가고 있다.이보희 기자